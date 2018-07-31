Michael J. Sullivan Smierc Dulgath ebook

/ 1 day ago July 31, 2018

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Michael J. Sullivan Śmierć Dulgath ebook

Wersja językowa: PL

Wielkość: 5,8 MB

Format: pdf, epub, mobi

Trzy razy próbowano ją zabić. Potem wynajęto zawodowca. A także Riyrię.

Kiedy ostatnia przedstawicielka najstarszego rodu w Avrynie staje się celem zamachów, Royce i Hadrian zostają wynajęci, żeby udaremnić spisek. Minęły trzy lata odkąd Hadrian, znużony wojną najemnik i Royce, cyniczny były zabójca, połączyli siły i zostali łotrami do wynajęcia. Wszystko układało się dobrze, dopóki nie poproszono ich, aby pomogli zapobiec morderstwu. Teraz muszę udać się do starodawnego zakątka świata, żeby ocalić tajemniczą kobietę, która wie więcej na temat Royce’a niż to bezpieczne i mniej dba o własne bezpieczeństwo, niż nakazuje zdrowy rozsądek.

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